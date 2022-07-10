اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة ناعيا شينزو آبي: التزم فى خدمته بتعزيز السلام والأمن

الأحد، 10 يوليه 2022 12:44 م
أمين عام الأمم المتحدة ناعيا شينزو آبي: التزم فى خدمته بتعزيز السلام والأمن
كتبت : هند المغربي

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أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة اغتيال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق ووفق بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة " ستيفان دوجاريك " يشعر الأمين العام بحزن عميق إزاء القتل المروع لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي ، وهو عمل صدم المجتمع الياباني بشدة في بلد به أحد أدنى معدلات جرائم الأسلحة النارية، مضيفا " وسيُذكر كمدافع قوي عن التعددية وزعيم محترم وداعم للأمم المتحدة"
 
وأشار بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى التزام شينزو آبي بتعزيز السلام والأمن، وتأييد أهداف التنمية المستدامة والدعوة إلى التغطية الصحية الشاملة، بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة، كان مكرسًا لإحياء اقتصاد بلاده وخدمة شعب اليابان.
 
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن خالص تعازيه لأسرة شينزو آبي ولشعب وحكومة اليابان.

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