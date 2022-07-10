أمريكا تؤكد أهمية تحالفها مع الفلبين لتحقيق الأمن والازدهار

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية تحالفها مع الفلبين لتحقيق الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهاديء وحول العالم.



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفلبيني إنريكي مانالو؛ لتهنئته على توليه حقيبة الخارجية الفلبينة مؤخرا.



وشدد وزير الخارجية الأمريكي - حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.



وكان بلينكن قد أعرب - يونيو الماضي بمناسبة عيد استقلال الفلبين - عن تطلعه إلى انتقال الفلبين إلى إدارة جديدة، وإلى تعميق الصداقة الدائمة بين البلدين على أساس القيم والالتزامات المشتركة.