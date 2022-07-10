اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 05:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تؤكد أهمية تحالفها مع الفلبين لتحقيق الأمن والازدهار

الأحد، 10 يوليه 2022 04:03 م
أمريكا تؤكد أهمية تحالفها مع الفلبين لتحقيق الأمن والازدهار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية تحالفها مع الفلبين لتحقيق الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهاديء وحول العالم.

 
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفلبيني إنريكي مانالو؛ لتهنئته على توليه حقيبة الخارجية الفلبينة مؤخرا.


وشدد وزير الخارجية الأمريكي - حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.


وكان بلينكن قد أعرب - يونيو الماضي بمناسبة عيد استقلال الفلبين - عن تطلعه إلى انتقال الفلبين إلى إدارة جديدة، وإلى تعميق الصداقة الدائمة بين البلدين على أساس القيم والالتزامات المشتركة.


الولايات المتحدة

الفلبين

أمريكا والفلبين

أنتونى بلينكن



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة