أسعار اللحوم الحمراء تتراوح ما بين 165 و195 جنيها حسب القطعية

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث فى أسعار اللحوم الحمراء بكافة أنواعها، والتي شهدت استقرارا واضحا فى الأسواق اليوم، حيث تراوحت أسعار اللحم البقرى البلدى، ما بين 165 و195 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات، فى حين تراوحت أسعار اللحم الضأن ما بين 160 و200 جنيه حسب القطعية.

وتتراوح أسعار كيلو كباب الحلة ما بين160 و190 جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز ما بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك ما بين 155 و160 جنيها للكيلو، والكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها، واللحوم الجملى ما بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة فقد تراوحت أسعار اللحم البرازيلى ما بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة ما بين 80 و97 جنيها.

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.