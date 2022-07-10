أسعار الذهب اليوم.. استقرار عيار 21 عند 1005جنيهات للجرام بثانى أيام عيد الأضحى

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك استقرارا ملحوظا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب عالمياً، وجاء استقرار أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاع بحوالي 25 جنيها على مدار جلسات نهاية الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم تحركت في مصر حوالي 25 جنيها نحو الصعود على خلفية صعود أسعار الذهب عالمياً إلي مستويات 1740 دولار مقابل تراجع إلي مستويات 1716 دولار، بسبب تراجع أداء الدولار الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 863 جنيها.

عيار 21 يسجل 1005 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1149 جنيها.

الجنيه الذهب 8046 جنيها.

أونصة الذهب 1742 دولار.

مصنعيات الذهب في مصر بعد الزيادة الأخيرة أعلن ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن الزيادة التقديرية الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيها.

وأشار إلى أن متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.