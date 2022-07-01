8 شركات بالبورصة المصرية ترفع رأس مالها بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال يونيو

رفعت 8 شركات بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى، وهم ابن سينا فارما من 960 مليون سهم إلى 1.12 مليار سهم بقيمة 40 مليون جنيه، والقابضة المصرية الكويتية من 675.6 مليون سهم إلى 679.8 مليون سهم بقيمة 1.037 مليون جنيه، ومدينة نصر للإسكان والتعمير من 1.497 مليار سهم إلى 1.872 مليار سهم بقيمة 374.4 مليون جنيه، وبلتون المالية القابضة من 445.652 مليون سهم إلى 463.478 مليون سهم بقيمة 35.7 مليون جنيه.

وضمت القائمة شركات القابضة المصرية الكويتية من 679.757 مليون سهم إلى 694.039 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون جنيه، وبنك البركة مصر من 220.921 مليون سهم إلى 265.105 مليون سهم بقيمة 309.3 مليون جنيه، ومستشفى النزهة الدولى من 105.468 مليون سهم إلى 131.835 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون جنيه، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من 1.707 مليار سهم إلى 3.307 مليار سهم بقيمة 800 مليون جنيه.

وزاد رأس مال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بقيمة 6.1 مليار جنيه منذ بداية العام، وذلك بعد زيادة 26 شركة رأسمالها بقيمة 1.755 مليار جنيه خلال يناير، و806 ملايين جنيه خلال فبراير، و1.7 مليار جنيه خلال مارس، و7 ملايين جنيه خلال أبريل، و138 مليون جنيه خلال مايو، و1672 مليون جنيه خلال يونيو.

وضمت قائمة الشركات التى رفعت رأسمالها كلًا من بنك فيصل الإسلامى المصرى بالجنيه، بنك فيصل الإسلامى المصري-بالدولار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى العربى، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، رأسمالها، من 179.3 مليون سهم إلى 2.15.2 مليون سهم بقيمة 573.3 مليون جنيه للأولى، ومن 326.9 مليون سهم إلى 392.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون جنيه للثانية، ومن 72 مليون سهم إلى 100.8 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون جنيه للثالثة، ومن 24.2 مليون سهم إلى 57.7 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون جنيه للرابعة.

كما رفعت شركة العبور للاستثمار العقارى رأسمالها من 5.9 مليون سهم إلى 17.6 مليون سهم بقيمة 58.8 مليون جنيه، شركة النصر للأعمال المدنية رأسمالها من 14.6 مليون سهم إلى 20 مليون سهم بقيمة 26.8 مليون جنيه، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية من 220 مليون سهم إلى 290.4 مليون سهم بقيمة 704.3 مليون جنيه، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات من 4 ملايين سهم إلى 20 مليون سهم بقيمة 16 مليون جنيه، ورفعت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة من 2.353 مليون سهم إلى 3.058 مليون سهم بقيمة 705.9 ألف جنيه.

وخلال شهر أبريل، رفعت 6 شركات رأسمالها بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهم أسمنت سيناء من 68.1 مليون سهم إلى 133.1 مليون سهم بقيمة 650.1 مليون جنيه، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى - باندا" من 160 مليون سهم إلى 290 مليون سهم بقيمة 130 مليون جنيه، البنك التجارى الدولى (مصر) من 1.97 مليار جنيه إلى 1.982 مليار جنيه بقيمة 122.7 مليون جنيه.

كما رفعت شركات المنصورة للدواجن رأسمالها من 406 مليون سهم إلى 487.2 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون جنيه، والبنك المصرى الخليجى من 422.7 مليون سهم إلى 453.1 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون جنيه، والدلتا للتأمين من 31.5 مليون سهم إلى 87.5 مليون سهم بقيمة 224 مليون جنيه.

ورفعت شركة أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، رأسمالها بقيمة 35.6 مليون جنيه لترتفع عدد الأسهم من 1.8 مليار سهم إلى 1.84 مليار سهم، وابن سينا فارما من 960 مليون سهم إلى 1.12 مليار سهم بقيمة 40 مليون جنيه، والقابضة المصرية الكويتية من 675.6 مليون سهم إلى 679.8 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون دولار.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة فى رؤوس أموالها بلغت 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.