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والدة نيرة أشرف: ما طلبناش لا مليون ولا 50 وكنوز الدنيا مش هتعوض بنتى

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:43 م
والدة نيرة أشرف: ما طلبناش لا مليون ولا 50 وكنوز الدنيا مش هتعوض بنتى
الغربية مصطفى عادل

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أكدت والدة الطالبة نيرة أشرف ضحية المنصورة على يد زميلها، أنهم لم يطلبوا أى فدية نظير الإفراج عن المتهم بقتل ابنتهم، وأن ما تم تداوله غير صحيح، وإدعاء باطل.

وقالت والدة الطالبة نيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" :"ما طلبناش لا مليون ولا 50 مليون، وكنوز الدنيا مش هتعوض نقطة دم من بنتي" ، وأن ما أذيع على لسانها ليس صحيحا، وكلام كاذب من أحد الأشخاص بغرض التشويه".

وأضاف والد الطالبة ، هيئة المحكمة سألت المحامى طلباته إيه، قال مليون جنيه ودا إجراء قانونى وإدعاء بالحق المدنى ضد المتهم، وهو ليس طلب فدية وإنما هى إجراءات قانونية فقط.

كانت محكمة جنايات المنصورة ، حددت جلسة 6 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه بجلسة اليوم لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن" لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فوالى التعى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده اياهم محدثا بها الالات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها".

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني.

وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم.

والد-الطالبة-نيرة-أشرف-ضحية-المنصورة-(1)
والد-الطالبة-نيرة-أشرف-ضحية-المنصورة-(1)

 

والد-الطالبة-نيرة-أشرف-ضحية-المنصورة-(2)
والد-الطالبة-نيرة-أشرف-ضحية-المنصورة-(2)

 

والدة-الطالبة-نيرة
والدة-الطالبة-نيرة

 

والدة-نيرة-أشرف
والدة-نيرة-أشرف

 


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