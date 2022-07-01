نقص هرمون التستوستيرون للرجال.. علامات مفاجئة للبحث عنها

كتبت إيناس البنا

التستوستيرون هو هرمون موجود في المقام الأول عند الرجال، وهو حيوي للعديد من الوظائف في الجسم مثل نمو الأعضاء التناسلية، وتنظيم النمو وشعر الجسم، وتقوية عظام.

علامات نقص هرمون التستوستيرون



فيما يلي بعض علامات الانخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال للبحث عنها وفقا لموقع " timesnownews":

قلة الدافع الجنسي:



بما أن هرمون التستوستيرون ينظم الدافع الجنسي، انخفاض الرغبة الجنسية يمكن أن يشير إلى نقص.

تساقط الشعر:



يلعب التستوستيرون دورًا في إنتاج الشعر ونموه، ويمكن أن يؤثر نقصه على جودة الشعر وكميته.

انخفاض كتلة العضلات:



يؤثر التستوستيرون بشكل مباشر على كتلة العضلات، وبالتالي يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى ضعف عضلات وانخفاض كتلة العضلات.

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء:



يرتبط نقص هرمون التستوستيرون بزيادة خطر الإصابة بفقر الدم أو الافتقار إلى الصحة خلايا الدم الحمراء في الدم. يمكن أن يسبب هذا أعراضًا مثل الدوخة وقلة التركيز وسرعة ضربات القلب.

التغيرات المزاجية والاكتئاب:



بغض النظر عن التغيرات الجسدية، يمكن أن تؤثر المستويات المنخفضة من هرمون التستوستيرون على الصحة العقلية بسهولة، يمكن أن تؤثر أيضًا على الذاكرة والتركيز.