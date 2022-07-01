مياه بني سويف: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف التام لإستقبال عيد الأضحي المبارك، مشيرة إلى أنه تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف و عمل الصيانة والدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اي طارىء، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات(مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.



وأكدت المهندسة دينا، فى بيان لها أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات .

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحي المبارك، مؤكدة متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً .

وفي سياق متصل، قام فريق إدارة التوعية بالشركة ضمن خطة مسبقه بعمل حملات التوعية للمواطنين والتى تنفذها الإدارة بمراكز المحافظة و تستهدف المارة بالأسواق العامة ومحلات الجزارة بتوعيه المواطنين بعدم الإسراف فى المياه و ترشيد إستهلاكها وخصوصاً فى عيد الأضحى المبارك وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى، ولصق بوسترات خاصة بالترشيد على المحلات التجارية ، وكذلك التعريف بالخدمات الحديثة التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وعدادات المياه مسبقة الدفع وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات ، وتطبيق الموبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى .

