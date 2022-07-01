مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى فى جميع مواقع العمل على مستوى محافظات القناة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى شبكات المياه وخطوط الصرف الصحى.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة على تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات فور حدوثها .



ووجه رئيس الشركة م بتشكيل غرفة طوارئ بكل قطاع على مستوى القناة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخصوصا المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.



وشدد اللواء عبد الحميد عصمت على الاستعداد بكل المعدات لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى محافظات القناة خصوصا أيام النحر تحسبا لأى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى ، وفى هذا الاطار قام فريق التوعية بالشركة بتنفيذ الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحى التى تؤدى إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحى وتلف بشبكات الصرف الصحى .



وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى ، وعلى خدمة الواتساب على الرقم 01206666240 ، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.