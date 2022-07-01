اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 08:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

من هى ملكة الكريبتو؟.. وضعتها ‏FBI‏ على قائمة أكثر 10 مطلوبين

الجمعة، 01 يوليه 2022 07:36 م
من هى ملكة الكريبتو؟.. وضعتها ‏FBI‏ على قائمة أكثر 10 مطلوبين "ملكة الكريبتو"
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبحت روجا إجناتوفا الملقبة بـ "ملكة الكريبتو" او ملكة العملات المشفرة ضمن قائمة المطلوبين من ‏قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى بعد أن أضيفت إلى قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين بسبب الاحتيال ‏المزعوم على مستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار من خلال ‏OneCoin‏، وهى شركة عملة مشفرة ‏ساعدت فى تأسيسها فى عام 2014.‏

وفقا لشبكة ايه بى سي، تأتى هذه الخطوة بعد أن أضافت يوروبول إجناتوفا البالغة، 42 عاما إلى قائمة ‏المطلوبين فى وقت سابق من هذا العام.‏

وقال مايكل دريسكول مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالى للصحفيين "إنها أداة مهمة بالنسبة لنا، ‏قائمة العشرة الأوائل نعتقد أن الجمهور فى أفضل وضع للمساعدة."‏

تدعى إجناتوفا المحامية البلغارية، أنها من اخترع عملة مشفرة لمنافسة البيتكوين، ويُزعم أنها وآخرين ‏أدلوا ببيانات كاذبة أثناء التماس الاستثمارات والترويج لـ ‏OneCoin‏ من خلال استراتيجية تسويق متعددة ‏المستويات، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.‏

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى (‏FBI‏) أن إجناتوفا أقنعت المستثمرين فى نهاية المطاف بمنحها ‏مليارات الدولارات، مستفيدة من الضجة حول العملات المشفرة، قبل أن تختفى فى عام 2017 بعد ‏إصدار أمر فيدرالى باعتقالها.‏

وقال دريسكول: "لقد حصلت على الكثير من المال وقد انطلقت بسرعة كبيرة".‏

ووفقا للتقرير، يعتقد المحققون أن إجناتوفا ربما تم إخطارها بأنها قيد التحقيق من قبل الولايات ‏المتحدة والسلطات الدولية فى 25 أكتوبر 2017، سافرت من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا، اليونان، ولم ‏تُر منذ ذلك الحين، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.‏

اجناتوفا هى المرأة الوحيدة فى قائمة ‏FBI‏ العشرة المطلوبين للهاربين وهى الحادية عشرة فى تاريخها الذى ‏يمتد 72 عامًا حسبما قال مكتب التحقيقات الفيدرالى، الذى يعرض مكافأة تصل إلى 100 الف دولار ‏مقابل معلومات تؤدى إلى اعتقالها. ‏

 


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

عملات مشفرة

FBI

بلغاريا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة