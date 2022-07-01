من هى ملكة الكريبتو؟.. وضعتها ‏FBI‏ على قائمة أكثر 10 مطلوبين

أصبحت روجا إجناتوفا الملقبة بـ "ملكة الكريبتو" او ملكة العملات المشفرة ضمن قائمة المطلوبين من ‏قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى بعد أن أضيفت إلى قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين بسبب الاحتيال ‏المزعوم على مستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار من خلال ‏OneCoin‏، وهى شركة عملة مشفرة ‏ساعدت فى تأسيسها فى عام 2014.‏

وفقا لشبكة ايه بى سي، تأتى هذه الخطوة بعد أن أضافت يوروبول إجناتوفا البالغة، 42 عاما إلى قائمة ‏المطلوبين فى وقت سابق من هذا العام.‏

وقال مايكل دريسكول مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالى للصحفيين "إنها أداة مهمة بالنسبة لنا، ‏قائمة العشرة الأوائل نعتقد أن الجمهور فى أفضل وضع للمساعدة."‏

تدعى إجناتوفا المحامية البلغارية، أنها من اخترع عملة مشفرة لمنافسة البيتكوين، ويُزعم أنها وآخرين ‏أدلوا ببيانات كاذبة أثناء التماس الاستثمارات والترويج لـ ‏OneCoin‏ من خلال استراتيجية تسويق متعددة ‏المستويات، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.‏

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى (‏FBI‏) أن إجناتوفا أقنعت المستثمرين فى نهاية المطاف بمنحها ‏مليارات الدولارات، مستفيدة من الضجة حول العملات المشفرة، قبل أن تختفى فى عام 2017 بعد ‏إصدار أمر فيدرالى باعتقالها.‏

وقال دريسكول: "لقد حصلت على الكثير من المال وقد انطلقت بسرعة كبيرة".‏

ووفقا للتقرير، يعتقد المحققون أن إجناتوفا ربما تم إخطارها بأنها قيد التحقيق من قبل الولايات ‏المتحدة والسلطات الدولية فى 25 أكتوبر 2017، سافرت من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا، اليونان، ولم ‏تُر منذ ذلك الحين، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.‏

اجناتوفا هى المرأة الوحيدة فى قائمة ‏FBI‏ العشرة المطلوبين للهاربين وهى الحادية عشرة فى تاريخها الذى ‏يمتد 72 عامًا حسبما قال مكتب التحقيقات الفيدرالى، الذى يعرض مكافأة تصل إلى 100 الف دولار ‏مقابل معلومات تؤدى إلى اعتقالها. ‏