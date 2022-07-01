من هى ملكة الكريبتو؟.. وضعتها ‏FBI‏ على قائمة أكثر 10 مطلوبين

أصبحت روجا إجناتوفا الملقبة بـ "ملكة الكريبتو" او ملكة العملات المشفرة ضمن قائمة المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى بعد أن أضيفت إلى قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين بسبب الاحتيال المزعوم على مستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار من خلال OneCoin، وهى شركة عملة مشفرة ساعدت فى تأسيسها فى عام 2014.
وفقا لشبكة ايه بى سي، تأتى هذه الخطوة بعد أن أضافت يوروبول إجناتوفا البالغة، 42 عاما إلى قائمة المطلوبين فى وقت سابق من هذا العام.
وقال مايكل دريسكول مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالى للصحفيين "إنها أداة مهمة بالنسبة لنا، قائمة العشرة الأوائل نعتقد أن الجمهور فى أفضل وضع للمساعدة."
تدعى إجناتوفا المحامية البلغارية، أنها من اخترع عملة مشفرة لمنافسة البيتكوين، ويُزعم أنها وآخرين أدلوا ببيانات كاذبة أثناء التماس الاستثمارات والترويج لـ OneCoin من خلال استراتيجية تسويق متعددة المستويات، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) أن إجناتوفا أقنعت المستثمرين فى نهاية المطاف بمنحها مليارات الدولارات، مستفيدة من الضجة حول العملات المشفرة، قبل أن تختفى فى عام 2017 بعد إصدار أمر فيدرالى باعتقالها.
وقال دريسكول: "لقد حصلت على الكثير من المال وقد انطلقت بسرعة كبيرة".
ووفقا للتقرير، يعتقد المحققون أن إجناتوفا ربما تم إخطارها بأنها قيد التحقيق من قبل الولايات المتحدة والسلطات الدولية فى 25 أكتوبر 2017، سافرت من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا، اليونان، ولم تُر منذ ذلك الحين، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
اجناتوفا هى المرأة الوحيدة فى قائمة FBI العشرة المطلوبين للهاربين وهى الحادية عشرة فى تاريخها الذى يمتد 72 عامًا حسبما قال مكتب التحقيقات الفيدرالى، الذى يعرض مكافأة تصل إلى 100 الف دولار مقابل معلومات تؤدى إلى اعتقالها.
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