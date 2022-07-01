مقتل شاب على يد آخر بطلق ناري بمصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد شاطئ وميدان الزهرة بمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مقتل شاب على يد رجل، أثناء قيام الشاب بإنزال الشنط بمدخل أحد الشقق السكنية، لقضاء عدد من الأيام بالمصيف، وفاجئ الشاب بإطلاق عيار ناري استقر فيه، ليحاول الشاب الهرب وقام بقيادة السيارة الخاصة به في محاولة للهرب من هذا الشخص، ليقوم بإطلاق عيار ناري آخر ويؤدي إلى مقتله في الحال ويفر هاربًا.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بمقتل شاب بشوارع مدينة مصيف بلطيم.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مقتل " ك . أ . ع" مقيم بمركز سيدي سالم، وذلك على يد شخص آخر، حيث قام القاتل بمفاجئة الضحية وأطلق عليه عيار ناري أصابه ليحاول الفرار منه عن طريق استقلال السيارة ومحاولة الهرب ليفاجئه القاتل بعيار ناري آخر وقتله في الحال، ويفر هاربًا من مسرح الجريمة.

كلف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، عدد من ضباط البحث الجنائي من القبض على القاتل، وتم تحديد هويته منذ قليل، وتبين أنه بينه وبين الضحية خلافات سابقة وأنه يقيم بمركز سيدي سالم، وجاري إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه وتقديمه لجهات التحقيقـ، تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة البرلس، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.



