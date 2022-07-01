مصرع شاب وطفل غرقا فى حادثين منفصلين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حادثي غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة الأولى كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل فى شارع البحر بإسنا، ويدعى "محمد.أ.ع"، 30 سنة عامل فى مطعم كشري بإسنا ومقيم بكفر الشيخ، وتم وضع جثمان الشاب فى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، أما الحادث الثاني فشهدت ترعة قرية طفنيس بمدينة إسنا، غرق طفل يدعى "شهاب.ع.أ" 7 سنوات، وتم استخراج جثمانه ووضعه فى مشرحة المستشفى وصرحت النيابة لأسرته بتسليمه ودفنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.