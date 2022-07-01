اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 06:34 ص
أكرم القصاص
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مسؤول أوكرانى: لا بديل عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو

الجمعة، 01 يوليه 2022 06:00 ص
مسؤول أوكرانى: لا بديل عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو مقر الناتو - أرشيفية
وكالات

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اعتبر سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن لا خيار أمام أوكرانيا سوى الانضمام إلى حلف الناتو.

وكتب دانيلوف في تغريدة على "تويتر"، الخميس، أن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو أحد بنود الدستور، وليس لدينا خيار آخر".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد صرح في حديث للإذاعة الفرنسية بأن أوكرانيا لم تتراجع عن عزمها الانضمام إلى الناتو.

بدوره، قال رئيس البرلمان الأوكراني في أبريل الماضي إن البرلمان لن يغير المادة في الدستور الخاصة بالنهج الرامي للانضمام إلى الناتو، حتى في حال حصول البلاد على ضمانات أمنية من قبل دول أجنبية.


الناتو

الحرب الروسيه الاوكرانيه

اوكرانيا

اليكسى دانيلوف

روسيا



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