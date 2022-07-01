اليوم السابع
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مرور القليوبية يحرر 2209 مخالفات خلال حملة مكبرة على الطرق والمحاور

الجمعة، 01 يوليه 2022 11:57 ص
مرور القليوبية يحرر 2209 مخالفات خلال حملة مكبرة على الطرق والمحاور حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2209 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2209 مخالفة مرورية، بينها 928 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1012 مخالفة متنوعة، وضبط 35 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و32 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 26 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 31 دراجة غير مرخصة، وتحرير 28 مخالفة ملصقات، و115 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5750 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 21 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2850 جنيها مصالحات

 


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