محافظ بنى سويف: "مشروعك" قدم 2.19 مليار جنيه لتمويل وتنفيذ 14.4 ألف مشروع

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن إجمالى المشروعات التى تم تمويلها "عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 14 ألفا و 390 مشروعاً صغيراً، بقيمة 2 مليار و19 مليونا و358 ألف جنيه، وفرت نحو 14 ألفا و400 فرصة عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى مايو عام 2015 وحتى 30 يونيو 2022.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة فى المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غير الموظفين" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وتشجيع ثقافة العمل الحر ، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدورى ، الذى أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وأوضحت خلاله أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، منوهة عن توجيهات المحافظ بأن تكون الأولوية فى التمويل للمشروعات العاملة فى القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ،والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة فى العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات ،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمساعدة المواطنين فى عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون فى مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

من جهتها أشارت هند أحمد مساعد مدير مشروعك إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المشاركة فى المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

على جانب آخر، استجاب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لشكوى بعض أهالى شارع عبد الغفار عفيفى المتفرع من شارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، الذين يلتمسون إزالة بعض المعوقات لاستكمال رصف الشارع وإدراجه ضمن أقرب خطة رصف.

ناقش المحافظ، مع رئيس المدينة ووكيل وزارة النقل ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الموقف الحالى للشارع والمعوقات التى تعترض إدراج الشارع فى خطة الرصف، لتذليل تلك المعوقات وإصلاح المشكلات التى يعانى منها.

وتم الاتفاق على إدراج رصف الشارع فى خطة العام المقبل "1 يوليو 2022، مع ضرورة التواصل المستمر بين كافة الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تستجد.

وأمر المحافظ، خلال استعراضه لتقرير مصور عن الشارع، ووجود مطابق صرف صحى بالشارع تتطلب الإصلاح والتى شارك فى إصلاحها الأهالي، حيث وجه شركة المياه بعمل مسح ميدانى لحالات المماثلة وإصلاحها وعدم تحميل المواطنين أية أعباء والتخفيف عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده المحافظة، وفى حضور: هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف ،المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مها حميدة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



