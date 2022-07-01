محافظ الغربية يصدر قرارا بعدم إقامة شوادر الأضاحي بالطرق العامة

أوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية ، أن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أصدر القرار رقم 504 والقاضي بتعليمات يأتي في مقدمتها عدم إقامة الشوادر الخاصة بتجمعات الحيوانات "الأضاحي" في الطرقات العامة أو في الأماكن التي تؤثر سلبا على انتظام حركة المرور مع ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالوحدات المحلية.
وأضاف أن القرار شمل ذبح أضاحي المواطنين خلال أيام العيد في مجازر المحافظة بالمجان، وبدون تحميل المواطن أي نفقات مالية وما يحقق المحافظة على البيئة وشوارع المحافظة نظيفة، والتأكد من أن اللحوم الناتجة من الأضاحي صالحة للاستهلاك الآدمي، خاليه من أي مسببات مرضيه حفاظا على صحه وسلامه مستهلكيها.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم ومنتجاتها بالأسواق، وما يحقق التأكد من صلاحية هذه المنتجات وخلوها من أي مسببات مرضية للمواطنين وذلك تنسيقا فيما بين الجهات المعنية بالأمر.
محافظ الغربية يصدر قرارا بعدم إقامة شوادر الأضاحي بالطرق العامةالجمعة، 01 يوليه 2022 01:11 م
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أوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية ، أن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أصدر القرار رقم 504 والقاضي بتعليمات يأتي في مقدمتها عدم إقامة الشوادر الخاصة بتجمعات الحيوانات "الأضاحي" في الطرقات العامة أو في الأماكن التي تؤثر سلبا على انتظام حركة المرور مع ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالوحدات المحلية.
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