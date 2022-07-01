متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بطرق الشهداء بالمنوفية

فريق المحافظات

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا عن متابعته الدورية لأعمال الرصف والتطوير بكافة الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة ، حيث تابع أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بشارعي الصباحى خلف مجمع المدارس وحارة كرامة ، مؤكدا على العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال خطة الرصف للعام المالي الحالي تمهيدا للبدء في إجراء المعاينات الميدانية لعدد من الطرق لإدراجها ضمن أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة ، فيما تابع رئيس المدينة أعمال الرصف بشارعي فتحي الحداد والنصر وذلك ضمن الخطة الرصف لعام 2022 /2023 ، مشدداً على الشركات المنفذة بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة لأعمال الرصف حفاظا على الصالح العام .

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع وتيرة منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى .



وفى منوف ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال قطع الفرمة بطريق (العطايا) بمدخل منوف البحري بطريق (منوف _ الحامول) تمهيدا للرصف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، كما تابع أعمال التطوير بطريق البطحة البحرية من تركيب بلدورات وإنشاء جزيرة وسطى تمهيدا لإنشاء ممشى بالطريق كونه طريق حيوي وهام ومدخل لمدينة منوف .



فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية بالشهداء بأنه تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق بطريق المشتل بداية من مجزر الشهداء بطول ٤ كم وطريق (الشهداء /دنشواي) بداية من مرور الشهداء بطول ٢ ونصف كم تمهيدا للبدء في أعمال الرصف من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأشار رئيس المدينة إلى أهناك متابعات ميدانية لأعمال التطوير بكافة الطرق بنطاق المدينة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال فرد ودك طبقة السن بطريق البر الشرقي بشارع طلعت السادات امتداد طبلوها تمهيدا لأعمال الرصف .



ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودهم في المتابعة الميدانية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نهو الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.













