مباحث الغربية تعيد سيدة اختفت عن منزلها منذ أسبوع بالمحلة

الغربية عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية باشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية فى كشف غموض اختفاء ربة منزل منذ أسبوع عن منزلها بقرية شبرا بابل مركز المحلة فى ظروف غامضة وتم تسليمها لأسرتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قرية شبرابابل مركز المحلة قد شهدت منذ الخميس الماضى تغيب ربة منزل عن منزلها فى ظروف غامضة تاركة طفل وطفلة تدعى فاطمة عبدالكريم قشطة 25 سنة، قام والد المختفية وزوجها بتحرير محضر بتغيبها منذ الخميس الماضى يحمل رقم 7256 إدارى مركز المحلة.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية قد تلقى اخطارا من العميد عصام عوض مأمور مركز المحلة بتغيب ربة منزل فى ظروف غامضة عن منزلها قام الزوج والأب بتحرير محضر بالواقعة.

على الفور قرر تكليف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بتكثيف الجهود للبحث عنها وتحديد سبب الاختفاء والعمل على عودتها لأسرتها، وتم تحديد مكان اختفاء المتغيبة باستخدام التقنيات الحديثة وإعادتها مرة أخرى لأسرتها.



