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لصوص التاريخ.. أجهزة الأمن تضبط 387 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار

الجمعة، 01 يوليه 2022 07:00 ص
لصوص التاريخ.. أجهزة الأمن تضبط 387 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط (387) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
 
عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
 
 
والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
 
 

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