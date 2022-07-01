اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

كل ما تحتاجه قبل امتحان الكيمياء.. كبسولة مراجعة تضمن لك الـ60 درجة.. فيديو

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:00 م
كل ما تحتاجه قبل امتحان الكيمياء.. كبسولة مراجعة تضمن لك الـ60 درجة.. فيديو خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج فى كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعى الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة الكيمياء لغات لطلاب الشعبه العلمية علوم.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع "اليوم السابع" وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.

 


امتحانات الثانوية العامة 2022

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمى علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمى علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمى رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبى 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة

مراجعة الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

تلخيص منهج الكيمياء لغات وتطبيق عملى على شكل الامتحان.. أهم تفاصيل المنهج والمعادلات ونماذج الأسئلة وإجاباتها النموذجية.. أقوى مراجعة نهائية تؤهلك لاقتناص الدرجة الكاملة

الخميس، 30 يونيو 2022 06:00 م

هتذاكر الكيمياء لغات بفيديو واحد.. مراجعة ليلة الامتحان الأقوى للثانوية العامة

الخميس، 30 يونيو 2022 05:00 م

تدريب على امتحان الكيمياء لطلاب اللغات.. مراجعة شاملة ونموذج طبق الأصل لورقة الأسئلة

الخميس، 30 يونيو 2022 04:00 م

لو عايز تلم منهج الكمياء فى ليلة.. أقوى فيديو شامل بمراجعة ليلة الامتحان للثانوية العامة.. شرح مبسط وملخص للمنهج وأبرز الأسئلة ونماذج إجابتها المثالية.. تجربة الاختبار المتوقعة فى دقائق

الخميس، 30 يونيو 2022 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة