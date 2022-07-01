قيادات منطقة الأقصر الأزهرية يحضرون اجتماع قطاع المعاهد لبحث الأعداد المطلوبة للتنسيق

الأقصر – أحمد مرعى

حضر الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اجتماع الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمناقشة وبحث الأعداد المطلوبة للتنسيق من التلاميذ للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، والشيخ هشام سليمان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري، ومحمود حامد مدير عام مركز المعلومات.



وتم خلال الإجتماع عبر الإنترنت أونلاين مع رؤساء الإدارات المركزية وإدارات التفتيش المالى والإدارى، وإدارات مركز المعلومات وذلك لبحث الأعداد المطلوبة لتنسيق من التلاميذ للعام الدراسي الجديد، بحضور أحمد عبادى الوكيل الثقافى بمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الإبتدائى بالمنطقة، وإيمان أحمد كمال مدير رياض الأطفال، وياسر أحمد محمود مدير التفتيش المالى والإدارى والأعضاء ومحمد شعبان أمين مدير مركز المعلومات.



وتناول الاجتماع النقاط التالية:- (التأكيد على التعليمات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني والملاحظات على الأعداد المسجلة من الطلاب الجدد - تكليف التفتيش المالي والإداري بالمناطق الأزهرية بمراجعة تلك الأعداد - إعتماد السادة رؤساء الإدارات المركزية للمناطق للأعداد بعد المراجعة - آلية تسجيل الأعداد بعد اعتمادها - ما يستجد من موضوعات - متابعة منظومة الشكاوى - وضع خطة لقيادات المناطق الأزهرية بمتابعة المعاهد والإدارات التعليمية وحل جميع المشاكل إن وجدت - مراعاة عدم زيادة كثافة المعاهد المدرجة بالجودة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، للعام الدراسي 2022/2023 م بحيث لا يزيد عددُ أطفال القاعة، أو تلاميذ الفصل عن 50، وذلك بالنسبة لأكبر الفصول مساحة، وشدد ألا يزيد العدد عن المذكور عاليه بطفل أو تلميذ واحد.





إجتماع قطاع المعاهد لبحث الأعداد المطلوبة للتنسيق بالمعاهد المختلفة (1)



إجتماع قطاع المعاهد لبحث الأعداد المطلوبة للتنسيق بالمعاهد المختلفة (2)



إجتماع قطاع المعاهد لبحث الأعداد المطلوبة للتنسيق بالمعاهد المختلفة (3)



إجتماع قطاع المعاهد لبحث الأعداد المطلوبة للتنسيق بالمعاهد المختلفة (4)



إجتماع قطاع المعاهد لبحث الأعداد المطلوبة للتنسيق بالمعاهد المختلفة (5)



