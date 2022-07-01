قوي شعرك وحافظى عليه بهذه العناصر الغذائية

فاطمة ياسر

الحفاظ على الشعر وصحتك من أهم الأشياء التي تسعى للوصول لها الكثيرات، وخاصة إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون تساقط الشعر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر، والحد من تساقطه، وتجعله لامعا، وذلك وفقا لموقع "onegreenplanet"، ومنها: -البروتين: أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن قلة وجود البروتين في الجسم تعد من أبرز الأسباب المؤدية للتعرض لتساقطه، ويلاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر بكثرة لا يتناولون كميات وفيرة من البروتين، ولذا يجب إضافاة البروتين إلي نظامك الغذائي، ومنها المكسرات واللحوم والفول والعدس. -الزنك: يعد من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وثبت علميا أن الزنك يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة فروة الرأس، لأنه يقوي أنسجة الشعر، والبصيلات، ولذا أضيفى الزنك إلى نظامك الغذائي اليومي، ومن الأغذية الغنية بالزنك، السبانخ والعدس، والأسماك. -فيتامين أ: يساعد فيتامين أ علي إنتاج مادة الزهم التي تحفاظ علي ترطيب البشرة وتحافظ على صحة فروة الرأس، ولذا أضيفى هذا الفيتامين الهام لنظامك الغذائي ، ومن الأطعمة الغنية به هي البطاطا الحلوة والجزر. -فيتامين سي: يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك للأطعمة الغنية به تساهم بشكل ملحوظ تقوية صحة الشعر، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به كتساقط الشعر، أو ضعفه وهشاشته، ولذا أكثرى من تناول التوت، البرتقال، الجوافة ،الكيوي، الفراولة.