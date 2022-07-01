قوي شعرك وحافظى عليه بهذه العناصر الغذائية

الحفاظ على الشعر وصحتك من أهم الأشياء التي تسعى للوصول لها الكثيرات، وخاصة إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون تساقط الشعر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر، والحد من تساقطه، وتجعله لامعا، وذلك وفقا لموقع "onegreenplanet"، ومنها:
أغذية تساعد فى منع تساقط الشعر ـ ارشيفية
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