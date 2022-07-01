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قومى المرأة بالإسماعيلية يختتم معرض سيدتى ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:05 ص
قومى المرأة بالإسماعيلية يختتم معرض سيدتى ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية جانب من المعرض
الإسماعيلية- صبرى غانم

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اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة عفاف الكومي مقررة الفرع فعاليات معرض «سيدتي» بمكتبة مصر العامة، ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية، والذى استمر لمدة ثلاثة أيام.

 

وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة وجهاز تنمية المشروعات وشاركت به 35 عارضة لصناعة المشغولات اليدوية.


الاسماعيلية

مكتبة مصر العامة

المجلس القومى للمرأة

معرض سيدتي



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