قبل انطلاق محاكمته.. متهم "الريف الأوروبى" يواجه اتهامات القتل والشروع فى هتك العرض

كتب أحمد الجعفري

تنطلق غدًا السبت أولى جلسات محاكمة المتهم فى قضية "مزرعة الريف الأوروبى"، أمام الدائرة 25 جنايات الجيزة.

وترصد "اليوم السابع" العقوبات التى يواجهها المتهم، والواردة بأمر الإحالة.

المتهم يواجهة تهمة قتل المزارع عمدًا، والتى اقترنت بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

تعقد جلسة محاكمة المتهم برئاسة المستشار محمود أحمد عوض الله صالح وعضوية المستشارين عمرو وحيد محمود إبراهيم سعد وشريف محمد عبده العقبي وملهم مختار محسن مرسي.

وقد كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.