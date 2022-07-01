فضيحة جديدة تلاحق حزب جونسون.. نائب بالمحافظين يستقيل بعد تحرشه برجلين

تتعامل الحكومة البريطانية مع فضيحة أخرى بعد استقالة نائب رئيس السوط من منصبه بعد أزمة متعلقة بالخمور، ووجه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوات يوم الجمعة لطرد النائب من حزب المحافظين.
قدم كريس بينشر، الذى كان دوره الحفاظ على الانضباط بين أعضاء حزب المحافظين فى البرلمان، خطاب استقالة إلى جونسون يوم الخميس.
قال بينشر فى رسالته: "شربت كثيرًا ليلة الأربعاء لقد أحرجت نفسى والآخرين، وهذا هو آخر شيء أريد أن أفعله، ولهذا أعتذر لك وللمعنيين". لكنه قال إنه سيبقى نائبا من حزب المحافظين وسيواصل دعم جونسون من المقاعد الخلفية فى البرلمان.
لم يجب جونسون عندما سئل حول ما إذا كان سيعلق بينشر من الحزب، وقال متحدث باسم مكتب جونسون فى وقت لاحق أن رئيس الوزراء يعتقد أن سلوك بينشر "غير مقبول".
وزادت استقالة بينشر من منصب نائب الرئيس السوطى من متاعب رئيس الوزراء يعد أن نجا من تصويت بحجب الثقة الشهر الماضى أجراه نواب من حزبه، لكنه ظهر ضعيفًا لأن أكثر من 40٪ من المحافظين صوتوا ضده.
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن بينشر قام بملامسة رجلين مساء الأربعاء فى نادٍ خاص للأعضاء، وقالت شرطة العاصمة فى لندن إنها لم تتلق بعد أى تقارير عن اعتداء فى الحدث.
قال حزب العمال البريطانى المعارض أن حكومة جونسون لديها أسئلة للإجابة عليها حول سبب تعيين بينشر فى المنصب فى المقام الأول.
قالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر: "تظهر الحلقة الأخيرة مدى تدهور معايير الحياة العامة فى عهد بوريس جونسون حزب المحافظين غارق فى الفساد والفضيحة لدرجة أنه غير قادر تمامًا على مواجهة التحديات التى تواجه الشعب البريطاني".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة