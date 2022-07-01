فضيحة جديدة تلاحق حزب جونسون.. نائب بالمحافظين يستقيل بعد تحرشه برجلين

كتبت: نهال أبو السعود

تتعامل الحكومة البريطانية مع فضيحة أخرى بعد استقالة نائب رئيس السوط من منصبه بعد أزمة ‏متعلقة بالخمور، ووجه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوات يوم الجمعة لطرد النائب من حزب ‏المحافظين.‏

قدم كريس بينشر، الذى كان دوره الحفاظ على الانضباط بين أعضاء حزب المحافظين فى البرلمان، ‏خطاب استقالة إلى جونسون يوم الخميس.‏

قال بينشر فى رسالته: "شربت كثيرًا ليلة الأربعاء لقد أحرجت نفسى والآخرين، وهذا هو آخر شيء أريد ‏أن أفعله، ولهذا أعتذر لك وللمعنيين".‏ لكنه قال إنه سيبقى نائبا من حزب المحافظين وسيواصل دعم جونسون من المقاعد الخلفية فى ‏البرلمان.‏

لم يجب جونسون عندما سئل حول ما إذا كان سيعلق بينشر من الحزب، وقال متحدث باسم مكتب ‏جونسون فى وقت لاحق أن رئيس الوزراء يعتقد أن سلوك بينشر "غير مقبول".‏

وزادت استقالة بينشر من منصب نائب الرئيس السوطى من متاعب رئيس الوزراء يعد أن نجا من ‏تصويت بحجب الثقة الشهر الماضى أجراه نواب من حزبه، لكنه ظهر ضعيفًا لأن أكثر من 40٪ من ‏المحافظين صوتوا ضده.‏

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن بينشر قام بملامسة رجلين مساء الأربعاء فى نادٍ خاص للأعضاء، ‏وقالت شرطة العاصمة فى لندن إنها لم تتلق بعد أى تقارير عن اعتداء فى الحدث.‏

قال حزب العمال البريطانى المعارض أن حكومة جونسون لديها أسئلة للإجابة عليها حول سبب تعيين ‏بينشر فى المنصب فى المقام الأول.‏

قالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر: "تظهر الحلقة الأخيرة مدى تدهور معايير الحياة العامة فى ‏عهد بوريس جونسون حزب المحافظين غارق فى الفساد والفضيحة لدرجة أنه غير قادر تمامًا على ‏مواجهة التحديات التى تواجه الشعب البريطاني".‏