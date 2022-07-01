فريال أشرف بطلة العالم للكاراتيه تتجه إلى مكة لأداء الحج بصحبة أسرتها.. صور

كتب أحمد مصطفى

نشرت اليوم الجمعة الصفحة الرسمية لشركة مصر للطيران على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لبطلة العالم للكاراتيه فريال أشرف، خلال سفرها وأسرتها على مصرللطيران إلي السعودية من مبني الرحلات الموسمية لأداء مناسك الحج.

وكانت مصر للطيران قد سيرت منذ عدة أيام الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة

بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا .