فتح باب التقديم إلكترونيا لمسابقة تعيين 30 ألف معلم.. غدا

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بداية من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتى يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن المسابقة تأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع الحيوي للدولة الذي يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير.

وأضاف الوزير أن الوزارة حددت شروط المسابقة، ليقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعمال شئونه والتعاون مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات وعدد من الخبراء المتخصصين بإعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالمسابقة، والانتهاء من إعداد الإجراءات التحضيرية للمسابقة، حتى صدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22 / 6 / 2022 على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣، لتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إجراء المسابقة.‎

وقال الوزير إن إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال تبلغ 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن فتح باب التقدم يتم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو الجارى.

‎وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقديم يأتي في إطار منح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة في حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أن فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز يوفر عدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوزه التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.

‎وأشار إلى أن الجهاز سيجري المسابقة لكل محافظة على حدة، وسيقوم بمجرد الانتهاء من المحافظة بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وسيوالي إرسال باقي المحافظات تباعًا.

‎ووجه رئيس الجهاز رسالة للمتقدمين، مفادها أن نقطة الاتصال الوحيدة بين الجهاز والمتقدمين هي بوابة الوظائف الحكومية، ويجب على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة، ومتابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط، مؤكدًا أن الجهاز لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات، ومحذرًا المتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على نجاحه، حيث أن جميع مراحل منظومة المسابقات لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحلها.

‎وبشأن محتوى الامتحان الإلكتروني، وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص، موجهًا الشكر في هذا الصدد إلى كليات التربية بالجامعات والأساتذة والخبراء الذين عاونوا الجهاز في تحديث بنوك الأسئلة لديه في كافة هذه المحاور.

‎وتم الإعلان عن شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال المعُلن عنها، والتي تتضمن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، وينبغي أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

‎كما تتضمن الشروط قيام المتقدم بسداد مبلغ مقداره (22) جنيهًا (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

‎وبالنسبة لشروط التقدم لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية، فتتضمن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أيضًا ، وأن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، كما ينبغي أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل)، وألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، كما يجب أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

‎و يجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهاً (اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية:- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

‎وعن المستندات المطلوبة للتقديم للمسابقة، أعلنت الوزارة أنها ستنشر ضمن الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية، وتتضمن صورة شخصية حديثة، وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال)، إلى جانب المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى (إن وجد)، والدبلوم المهني، بالإضافة إلى الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ) أو الخدمة العامة (للإناث)، وشهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة ) في حالة الإعاقة، وصورة من إيصال الإيداع، وينبغي العلم إلى أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة، ويجب رفع أصول المستندات المُشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg.. مطالبًا المتقدمين بضرورة التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.