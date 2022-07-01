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غرامة 20 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار المريض النفسى أو إعطائه دواء بدون علم الطبيب

الجمعة، 01 يوليه 2022 03:30 ص
غرامة 20 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار المريض النفسى أو إعطائه دواء بدون علم الطبيب مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

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يحظر قانون رعاية المريض النفسي إفشاء أسرار المريض، وحدد عقوبة ضد من يرتكب هذه الجريمة، حيث تنص المادة (49) على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدا أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.
 
كما تنص المادة 46 من هذا القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
 
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
 
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
 
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

عقوبات

افشاء اسرار

المريض النفسى

الصحه النفسيه

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