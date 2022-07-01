طقس الخليج.. نهار صافى بالإمارات وطقس معتدل بالبحرين

وكالات

تغلب ردجات الحرارة المرتفعة على عواصم الخليج العربى مع اعتدال طفيف خلال ساعات الليل.

السعودية

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 44°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي أعلى بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م وهي مشابهة لليلة أمس.