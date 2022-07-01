اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 04:27 ص
أكرم القصاص
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طقس الخليج.. نهار صافى بالإمارات وطقس معتدل بالبحرين

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:13 ص
طقس الخليج.. نهار صافى بالإمارات وطقس معتدل بالبحرين طقس الخليج - أرشيفية
وكالات

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تغلب ردجات الحرارة المرتفعة على عواصم الخليج العربى مع اعتدال طفيف خلال ساعات الليل.

السعودية

سيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 44°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس. 

الإمارات
 
سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 40°م وهي أعلى بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 33°م وهي مشابهة لليلة أمس. 
 

البحرين

 
سيكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 34°م وهي مشابهة لليلة أمس. 
 
 
 

طقس الخليج

الخليج العربى

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الامارات

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