اليوم السابع
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ضبط 14.7 طن قمح مخزنة محجوبة عن التداول والتوريد بكفر الشيخ

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:11 م
ضبط 14.7 طن قمح مخزنة محجوبة عن التداول والتوريد بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين برئاسة العميد محمد دومه، رئيس مباحث التموين، بإشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 14 طن أرز شعير بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

كما تمكنت حملة مباحث تموين كفر الشيخ من  ضبط مالكة قطعة أرض زراعية،  لتخزينها 2,7 طن " أقماح محلية"، محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.






 


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