ضبط المتهمين في واقعة إطلاق نيران على شاب بمصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من تحديد وضبط المتهمين في واقعة مقتل شاب بميدان وشاطئ الزهرة بمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عن طريق إطلاق أعيرة نارية ليصيبه بطلقة في الكتف وآخر في الرقبة أودى بحياته في الحال.



وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من تحديد وضبط المتهمين المشاركين في هذه الواقعة، حيث تبين أن المتهمين والمقتول من أصحاب الانشطة الإجرامية، ويقومون بتجارة المواد المخدرة وأن هناك خلافات بينهم هي من تسببت في قيام شخص بمساعدة آخر من إطلاق النيران عليه أثناء وصوله إلي مدينة مصيف بلطيم، كما تبين أن الطرفين من أبناء مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بمقتل شاب بميدان الزهرة التابعة لمدينة مصيف بلطيم، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرقبة وآخر في الكتف، ليتم تشكيل فريق بحث تمكن من تحديد وضبط المتهم الرئيسي في هذه الواقعة وآخر كان مشترك معه في هذه الجريمة.



تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة البرلس، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم ضبط المتهمين بواقعة القتل واصطحابهما إلى مركز الشرطة تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق.



