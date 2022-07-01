ضبط أطنان مخلل مشكل ودقيق مجهول المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان مجهولة المصدر من المخلل المشكل مختلف الأنواع وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المسؤول عن مصنع مخلل مشكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك لإدارته المصنع بدون سجل صناعي واستخدامه في تخزين كميات من المخلل المشكل مجهول المصدر وبدون بيانات تدل على مصدره.



كما تمكنت الحملة من ضبط 20 شيكارة دقيق بإجمالى وزن طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المسؤول عن مخبز سياحي بائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لإدارته المخبز بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الدولة بهدف تحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.









