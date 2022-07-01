شرم الشيخ تستضيف البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشرة للروبوت 2022.. اليوم

جنوب سيناء - فايزة مرسال

انطلقت مساء اليوم الجمعة البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشرة للروبوت 2022، بالمدينة الشبابية الرياضية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة 136 فريقًا من 12 دولة عربية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية، والإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والجمعية العربية للروبوت متمثلة في الإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب.

ويشارك في البطولة نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم بجميع الدول العربية، بما يزيد عن 650 طالبا من المرحلة العمرية 4 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية، ويمثلون 136 فريقا من 12 دولة عربية، وهى: مصر، والكويت ، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر ، والأردن، وتونس، والمغرب، والجزائر، والعراق، وليبيا.

كما يشارك نحو 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت من كافة الدول العربية

وتضم البطولة 9 مسابقات للروبوت بتقنيات تكنولوجية مختلفة (فرست ليجو ديسكفر- فرست ليجو إكسبلور – فرست ليجو تشالنج – فرست تك تشالنج – تتبع الخط – سومو – جمع الكرات – الابتكار – كرة القدم)، إضافة إلى تنظيم ملتقى حيوي للشباب العربي علي هامش البطولة يشهد العديد من الفعاليات التكنولوجية.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، من مصر والدول العربية المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى لفيف من كبار المسئولين والمتخصصين، والخبراء الأجانب، ووفود وممثلين عن مؤسسات تطوير التعليم والروبوت العالمية.

وتأتي تلك البطولة بالتزامن مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة عام 2023 عاماً للشباب العربي، وذلك خلال استقباله لوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلسهم بالقاهرة، مقترحًا تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، ومؤكدًا أن قطاع الشباب يمثل بعدًا أساسياً للأمن القومي للدول، ومشدداً علي أهمية توعية الشباب العربي بحتمية الانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل.

كما تعد البطولة العربية المفتوحة للروبوت من أبرز البطولات التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت منذ عام 2008، بالإضافة إلى كونها أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية من جميع الدول العربية، وملتقى للعقول المتميزة من شباب الوطن العربي،خ والذي يعد مستقبل بلادنا العربية وأملها في المضي نحو آفاق المستقبل والتكنولوجيا الحديثة.

وتهدف البطولة إلى تشجيع المشاركين على الاهتمام بالتكنولوجيا، والرياضيات، والعلوم، والهندسة، وتبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم، وتنمية مهارات الطلبة في إجراء البحث العلمي، والتفكير الناقد وحل المشكلات، والبرمجة والذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية نشر ثقافة الروبوت ودورها في التعليم في العالم العربي، إضافة إلى تعريف الشباب بحضارة وعادات وتقاليد الدولة المضيفة من خلال الجولات السياحية والمعرض المصاحب للبطولة، وتعد البطولة هي إحدى الفعاليات السنوية للجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، وهي المؤسسة العربية التي تحتضن جميع أنشطة علوم الروبوت في الوطن العربي، ويتمثل مجلس إدارتها من ممثلين من جميع البلدان العربية.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف البطولة في نسختها الثالثة عشر لعام 2022 للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، وسبق وجرى استضافة البطولة في نسختها السادسة لعام 2013 بمدينة الإسكندرية، ونسختها الحادية عشر لعام 2018 بمدينة شرم الشيخ .