شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1495) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط (3) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (19 طن "أرز شعير – مكرونة – زيت طعام") ، (388) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 5 طن أسمنت – 30,590 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر – زيت طعام – لحوم – أعلاف" – 22032 قطعة مواد غذائية مختلفة الأنواع - 379 عبوة سجائر) ، وكذا (608) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" –

75 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 94 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 5 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 10 قضية توقف عن الإنتاج – 412 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (3٫5 طن دقيق بلدى مدعم – 100 رغيف بلدى مُدعم) ، وكذا (15) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (168,780 طن "أسمدة – سكر" مدعمة – 100 رغيف بلدى مُدعم).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (244,620 طن – 379 عبوة سجائر – 100 رغيف بلدى مُدعم – 22032 قطعة مواد غذائية).. كان أبرزها ضبط (15 طن "خل طعام – سكر حر") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزي من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (14 طن أرز شعير) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ و ضبط (10 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج المنظومة الدعم ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق الدعم.. بحوزة (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الجيزة) وضبط (2,300 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، وتشكل خطر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,200 طن كبدة مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون ، وتشكل خطر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة) بمحافظة الجيزة وضبط (30 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى الخواص ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (6 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بمضبوطات بلغت (6 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (مالك مخزن بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ لتخزينه كمية قدرها (3,600 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية لتخزينه كمية قدرها (1,400 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة كما تم ضبط (23) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (85,499) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد (10) قضايا بمضبوطات بلغت (195 قطعة "36 قطعة صوتية – 59 قطعة ضوئية – 100 ملصق").