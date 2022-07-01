اليوم السابع
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شاهد الأنشطة التوعوية عن أضرار الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:58 م
شاهد الأنشطة التوعوية عن أضرار الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" انشطة توعوية بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات "
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك "، فيديو تضمن العديد من الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" .

ويأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذى يحتفى به العالم فى شهر يونيو من كل عام.

وبمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى سلسلة من الفعاليات، تضمنت بدء التنفيذ العملى لبرامج "الأسر القوية" و"الحركة بركة" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والذى يستهدف بناء المهارات لدى الأسر فى المناطق المطورة” بديلة العشوائيات " لحماية الأبناء من الوقوع فى براثن الإدمان، وذلك بمنطقة حى الأسمرات، كما تم إطلاق مهرجان "الأسرة والطفل" للتوعية بخطورة مشكلة المخدرات بمنطقة الأسمرات " ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، والتى تتضمن أيضا زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

كما تم إطلاق دورى رياضى للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، ويأتى ذلك ضمن برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات " والتى يتم تنفيذها حاليا فى العديد من المناطق المطورة "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، إسطبل عنتر، بشاير الخير، حى الضواحى فى بورسعيد كذلك إطلاق رياضى تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات".

 

 


صندوق مكافحة الادمان

علاج مرضى الادمان بالمناطق المطورة

اليوم العالمى لمكافحة المخدرات



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