سيناتور جمهورى يشتبك مع بطل "عالم سمسم" بسبب لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

شهد موقع التواصل الاجتماعى توتير اشتباك بين السيناتور الجمهورى عن ولاية تكساس، تيد كروز، وحساب شخصية "المو" إحدى شخصيات مسلسل العرائس الشهير "عالم سمسم" فى نسخته الأمريكية، بسبب لقاح كورونا.
وبدأت الوقائع بحسب ما نشرته شبكة سى بى أس حينما نشرت شخصية "المو" فيديو ترويجى للقاح كورونا للأطفال، حيث ظهرت فى مقطع مدته دقيقة نشر على صفحة البرنامج على "المو" وهو يتحدث عن شعوره "بقرصة صغيرة" عند الحصول على اللقاح، وقال والده بعد ذلك أن لديه أسئلة حول حصول إلمو على اللقاح ثم ذهبوا لطبيب أطفال فى "عالم سمسم"، أعاد "إلمو" تغريد التغريدة الأصلية من صفحة عالم السمسم، مرددًا أن تطعيمه سيفيد أحبائه.
لكن رسالة الدمية لم تتوافق مع سناتور تكساس، وتوجه كروز إلى تويتر حيث قال إن إلمو يدافع "بقوة" عن تطعيم الأطفال الصغار دون الاستشهاد بأدلة علمية، متسائلاً: "لماذا خفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا شريط فعالية لقاحات COVID للأطفال الصغار؟"
وليست هذه هى المرة الأولى التى يلاحق فيها كروز شخصية عالم سمسم على الإنترنت، ففى نوفمبر غرد صديق المو وهو شخصية اخرى من "عالم سمسم" حول الحصول على لقاح COVID-19. وفى ذلك الوقت، أطلق عليها كروز اسم "الدعاية الحكومية".
يأتى هجوم كروز الأخير على الدمية بعد أقل من أسبوعين من موافقة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على طرح لقاحات COVID-19 على مستوى البلاد للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر.
يوم الأربعاء، اشترت الحكومة الأمريكية 105 ملايين جرعة من شركة فايزر مقابل 3.2 مليار دولار مع موعد التسليم من أواخر الصيف إلى الخريف.
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