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سيناتور جمهورى يشتبك مع بطل "عالم سمسم" بسبب لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:23 م
سيناتور جمهورى يشتبك مع بطل "عالم سمسم" بسبب لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل تيد كروز
كتبت: نهال أبو السعود

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شهد موقع التواصل الاجتماعى توتير اشتباك بين السيناتور الجمهورى عن ولاية تكساس، تيد كروز، ‏وحساب شخصية "المو" إحدى شخصيات مسلسل العرائس الشهير "عالم سمسم" فى نسخته ‏الأمريكية، بسبب لقاح كورونا.‏

 

وبدأت الوقائع بحسب ما نشرته شبكة سى بى أس حينما نشرت شخصية "المو" فيديو ترويجى للقاح ‏كورونا للأطفال، حيث ظهرت فى مقطع مدته دقيقة نشر على صفحة البرنامج على "المو" وهو يتحدث ‏عن شعوره "بقرصة صغيرة" ‏عند الحصول على اللقاح، وقال والده بعد ذلك أن لديه أسئلة حول حصول ‏إلمو على اللقاح ثم ذهبوا ‏لطبيب أطفال فى "عالم سمسم"، أعاد "إلمو" تغريد التغريدة الأصلية من ‏صفحة عالم السمسم، ‏مرددًا أن تطعيمه سيفيد أحبائه.‏

 

لكن رسالة الدمية لم تتوافق مع سناتور تكساس، وتوجه كروز إلى تويتر حيث قال إن إلمو يدافع "بقوة" ‏‏عن تطعيم الأطفال الصغار دون الاستشهاد بأدلة علمية، متسائلاً: "لماذا خفضت إدارة الغذاء والدواء ‏الأمريكية مؤخرًا شريط فعالية لقاحات ‏COVID‏ للأطفال ‏الصغار؟" ‏

 

وليست هذه هى المرة الأولى التى يلاحق فيها كروز شخصية عالم سمسم على الإنترنت، ففى نوفمبر غرد ‏‏صديق المو وهو شخصية اخرى من "عالم سمسم" حول الحصول على لقاح ‏COVID-19‎‏. وفى ذلك ‏‏الوقت، أطلق عليها كروز اسم "الدعاية الحكومية".‏

 

يأتى هجوم كروز الأخير على الدمية بعد أقل من أسبوعين من موافقة مراكز السيطرة على الأمراض ‏والوقاية ‏منها على طرح لقاحات ‏COVID-19‎‏ على مستوى البلاد للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة ‏أشهر.‏

 

يوم الأربعاء، اشترت الحكومة الأمريكية 105 ملايين جرعة من شركة فايزر مقابل 3.2 مليار دولار مع ‏‏موعد التسليم من أواخر الصيف إلى الخريف.‏

 


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