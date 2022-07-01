وأضاف عون ،خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا بقصر بعبدا، أن لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وذلك لرغبة لبنان في المحافظة على الاستقرار والأمن على الحدود الجنوبية.

 

 