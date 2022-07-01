حياة كريمة.. وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة العلاجية بالعاشر من رمضان "صور"

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالحى الـ12 بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى بدأت منذ صباح أمس الخميس وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة.

وتابع وكيل الوزارة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتفقد توقيع الكشف الطبى على المرضى فى التخصصات الطبية المختلفة والتى تشمل "المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل، الباطنة العامة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، أنف وأذن، الأسنان"، وإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات اللازمة، والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبى عليهم حتى وقت الزيارة أكثر من 2250 مريض.

كما تأكد "مسعود" من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى أثناء العمل، مؤكداً على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كما وجه بتحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وقام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقى لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدى ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول على الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.

كما أثنى وكيل وزارة الصحة على الالتزام، وعلى الروح الطيبة الموجودة بين كافة الفرق الطبية المشاركة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.

القافلة العلاجية بالعاشر

القافلة العلاجية بالعاشر

القافلة العلاجية بالعاشر