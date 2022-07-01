اليوم السابع
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حياة كريمة.. تنفيذ 66 مشروعا بـ800 مليون جنيه ضمن تبطين الترع بمركز أشمون

الجمعة، 01 يوليه 2022 05:49 م
حياة كريمة.. تنفيذ 66 مشروعا بـ800 مليون جنيه ضمن تبطين الترع بمركز أشمون تبطين ترعة بهواش بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من تبطين ترعة بهواش بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورصدت كاميرا اليوم السابع فرحة المواطنين بذلك المشروع.

ويقول وائل عرفة محامى ومن أهالى قرية بهواش بمحافظة المنوفية، إن مشروع تبطين الترع يعد من أهم المشاريع التى تنفذ فى معظم محافظات الجمهورية، والتى ساعدت فى توفير مياه الترع طوال العام غير الأعوام السابقة، بالإضافة إلى المنظر الجمالى للترعة ونظافتها من القمامة والزجاج الذى كان يتسبب دائما فى إصابة الفلاحين أثناء الرى من الترع قبل التبطين.

ووجه عرفة الشكر لجميع المسؤولين عن تنفيذ مشروع الترعة فى على مستوى الجمهورية وليس محافظة المنوفية.

ويقول محمد السيد من أهالى قرية بهواش بمحافظة المنوفية، إن تبطين الترع ساعد الفلاح كثيرا فى توفير المياه طوال العام، وحماية من الحشرات القاتلة مثل الثعابين وغيرها من الحشرات، مشيرا إلى أن الحياة تغيرت كثيرا للأحسن عقب التبطين وأصبحت منازلنا خالية من الحشرات التى كانت تملأ البيوت بسبب تجمع القمامة.

وكان المحافظ قد  تفقد  أعمال تبطين ترعة جنابية شما خلف ترعة الفوراة بطول 3,5 كم وبتكلفة (8) ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 70 % وتخدم حوالي 1150 فدان ، وأشاد المحافظ إلى  أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع بما يساهم في تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين، فضلاً عن الحفاظ على ترشيد المياه والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.

وخلال تفقده لأعمال تبطين وجه المحافظ بضرورة رفع نواتج الحفر أول بأول .

وأوضح وكيل وزارة الري بأنه جار أعمال تدبيش الأحجار والصبة الخرسانية بترعة جنابية شما ، مشيراً إلى أن إجمالي أعمال التبطين  التي يتم تنفيذها بمركز أشمون بلغ ( 66 ) مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 800 مليون.

 

 


حياة كريمة

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تبطين الترع



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