جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري في مدينة السلام، وتم نقل الجثة الى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ملقاة فى مدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شخص 42 عاما، مصاب بطلق نارى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.