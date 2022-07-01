اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 11:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى السلام

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:19 م
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى السلام سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكثف رجال المباحث بالقاهرة،  من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري في مدينة السلام، وتم نقل الجثة الى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ملقاة فى مدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شخص 42 عاما، مصاب بطلق نارى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

امن القاهرة

جريمة قتل

اخبار الحوادث

السلام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة