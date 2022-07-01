اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 04:28 ص
أكرم القصاص
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تعيين دبلوماسية مغربية نائبة للمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:00 ص
تعيين دبلوماسية مغربية نائبة للمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وكالات

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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدبلوماسية المغربية نجاة رشدى في منصب نائب المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن رشدي ستخلف خولة مطر من البحرين، التي أعرب لها الأمين العام عن امتنانه لجهودها وتفانيها في البحث عن السلام في سوريا.


انطونيو جوتيريش

نجاه رشدى

سوريا

جير بيدرسون

الامم المتحده



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