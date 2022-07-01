تعرف على الخدمات المقدمة بالوحدات المرورية الإلكترونية

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت بوابة مرور مصر لجميع المواطنين وسائقى السيارات مجموعة من الخدمات التى يتم الاستفادة منها داخل ​وحدات المرور الإلكترونية المتواجدة بالقاهرة والجيزة، ومطروح والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبورسعيد، ومن تلك الخدمات:

- تجديد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصه تسييرمركبة.



- بدل تالف / فاقد رخصة قيادة. إصدار ملصق إلكترونى.



- بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى.



​- خدمة الفحص الفنى للمركبات.