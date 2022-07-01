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تصل 80℅ بالعاصمة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل

الجمعة، 01 يوليه 2022 09:00 ص
تصل 80℅ بالعاصمة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل ،  حيث تشهد البلاد   طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:

- القاهرة الكبرى: 
العظمى 75-80
الصغرى 30-35

- الوجه البحرى:

العظمى 75-80
الصغرى 30-35

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-85
الصغرى 45-55

- جنوب سيناء:

العظمى 50-55
الصغرى 30-35

- شمال الصعيد:

العظمى 40-45
الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد:

العظمى 25-30
الصغرى 10-15

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