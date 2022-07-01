تصل 80℅ بالعاصمة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.



وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى: - القاهرة الكبرى:

العظمى 75-80

الصغرى 30-35



- الوجه البحرى: العظمى 75-80

الصغرى 30-35



- السواحل الشمالية: العظمى 80-85

الصغرى 45-55



- جنوب سيناء: العظمى 50-55

الصغرى 30-35



- شمال الصعيد: العظمى 40-45

الصغرى 20-25



- جنوب الصعيد: العظمى 25-30

الصغرى 10-15