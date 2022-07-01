تجديد حبس عاطل لحيازته 180 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه في الإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه، على عملائه بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء التحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫260٫000 مليون جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.