اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 08:17 م
أكرم القصاص
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بولندا توقع صفقة بـ 1.75 مليار يورو لشراء 32 مروحية عسكرية جديدة

الجمعة، 01 يوليه 2022 07:00 م
بولندا توقع صفقة بـ 1.75 مليار يورو لشراء 32 مروحية عسكرية جديدة مروحية عسكرية
أ ش أ

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وقعت بولندا صفقة بقيمة 1.75 مليار يورو لشراء 32 مروحية عسكرية جديدة متعددة المهام من طراز AW-149 من مجموعة الدفاع الإيطالية المعروفة بـ "ليوناردو".

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك -في تصريح صحفي حسبما ذكر راديو "بولندا الدولي" اليوم الجمعة- إن عدد المروحيات يمثل سربين، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى الدفعات العام المقبل، كما أنه من المقرر أن يتم تسليم إجمالي المروحيات خلال الفترة بين عامي 2023 و2029.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ليوناردو" أليساندرو بروفومو، "فخورون بالمساهمة في الزيادة المستمرة لأمن بولندا ولتعزيز القدرات الصناعية التي تعد أساسية لمرونة البلاد وسيادتها".

 


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