بورسعيد تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو على أنغام السمسمية.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء أمس الخميس، من احتفالية محافظة بورسعيد في ساحة الشهداء بميدان المسلة أمام ديوان عام المحافظة، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، وذلك بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية فقرات لعدد من الفرق الغنائية، وفرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي، والفرق الاستعراضية بمديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية والدكتور راجي المقدم قائد أوركسترا فريق الأنامل الذهبية بمديرية الشباب والرياضية، في الوقت الذي تفاعل المواطنين مع الاحتفالية، ورافعين أعلام مصر وعبارات مؤيدة للدولة المصرية والقيادة السياسية.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد التهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري، وتشهد الدولة المصرية منذ قيامها حتى الآن خطة للتنمية المستدامة تسير في كافة الاتجاهات بقيادة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق بداية الجمهورية الجديدة، نحو التنمية والاستقرار والتقدم والرخاء.



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المحافظ-والنواب-ببورسعيد



صوره-تذكارية-للمحافظ-مع-الأطفال



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