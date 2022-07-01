وذكر النائب - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن سحب روسيا قواتها من الجزيرة كبادرة حسن نية.. يؤكد أن روسيا لا تتدخل في جهود هيئة الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من الأراضي الأوكرانية.

وشدد تشيرنياك على أنه لم يعد من حق أحد في العالم اتهام روسيا بخلق أزمة جوع مصطنعة، بزعم منع خروج السفن من الموانئ الأوكرانية وتشكيل تهديد لها.