بث مباشر.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر واعرف حالة الطقس اليوم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر، وطريق الكورنيش فى القاهرة، صباح اليوم الجمعة، بالإضافة إلى التعرف على حالة الطقس التى توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود خلال اليوم.

انتظمت حركة السير بكافة الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، واختفت التكدسات المرورية، وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وتميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة بالسيولة، حيث انتظمت حركة المرور بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت حركة السيارات انتظاما بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.