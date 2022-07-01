اليوم السابع
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بايدن فى أزمة.. استطلاع: 71% من الأمريكيين يرفضون ترشحه لولاية ثانية 2024‏

الجمعة، 01 يوليه 2022 08:12 م
بايدن فى أزمة.. استطلاع: 71% من الأمريكيين يرفضون ترشحه لولاية ثانية 2024‏ بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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يقول سبعة من كل عشرة أميركيين إنهم لا يريدون أن يترشح الرئيس الحالي جو بايدن لولاية ثانية ، وفقًا ‏لاستطلاع جديد كشف أيضا ان نسب الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي ما زالت منخفضة وهو ما آثار ‏توقعات بتعرض حزبه لخسائر في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل.‏
 
وجد استطلاع للرأي أجرته هارفارد والذي نشرته صحيفة ذا هيل أن 71 %  من المستطلعين لا يعتقدون ‏أن بايدن يجب أن يترشح لولاية ثانية، مقارنة بـ 29 % ممن قالوا إنه يجب أن يترشح.‏
 
من بين مجموعة المستجيبين الذين يعتقدون أن بايدن لا ينبغي أن يترشح، قال 45 في المائة إنه لا ‏يجب أن يترشح مرة أخرى لأنه رئيس سيئ ، في حين قال حوالي الثلث إنه كبير في السن وقال ربعهم ‏تقريبًا لأنه "وقت التغيير".‏
 
قال مارك بن، المدير المشارك لاستطلاع هارفارد: "قد يرغب الرئيس بايدن في الترشح مرة أخرى لكن ‏الناخبين يقولون" لا "لفكرة ولاية ثانية ، وينقلون المهمة التي يقوم بها كرئيس إن 30 بالمائة فقط من ‏الديمقراطيين سيصوتون له في انتخابات أولية رئاسية ديمقراطية".‏
 
يأتي هذا التطور مع استمرار معاناة بايدن من معدلات الموافقة المنخفضة، حيث وجد استطلاع أن ‏الرئيس يتمتع بموافقة عامة بنسبة 38 في المائة، حيث منحه المشاركون درجات منخفضة في التعامل ‏مع التضخم (28 في المائة) ، والاقتصاد (32 في المائة) ، والوظائف (43 في المائة)  وكورونا (50 بالمائة) ‏، من بين أمور أخرى.‏
 
في الوقت نفسه يستعد الديمقراطيون بالفعل للخسائر في نوفمبر المقبل ، بالنظر إلى أرقام الموافقة ‏المنخفضة لبايدن والسابقة التاريخية المتمثلة في أن حزب الرئيس في فترة ولايته الأولى يعاني عمومًا من ‏خسائر في انتخابات التجديد النصفي.‏
 
 

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