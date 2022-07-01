بايدن فى أزمة.. استطلاع: 71% من الأمريكيين يرفضون ترشحه لولاية ثانية 2024‏

يقول سبعة من كل عشرة أميركيين إنهم لا يريدون أن يترشح الرئيس الحالي جو بايدن لولاية ثانية ، وفقًا لاستطلاع جديد كشف أيضا ان نسب الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي ما زالت منخفضة وهو ما آثار توقعات بتعرض حزبه لخسائر في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل.
وجد استطلاع للرأي أجرته هارفارد والذي نشرته صحيفة ذا هيل أن 71 % من المستطلعين لا يعتقدون أن بايدن يجب أن يترشح لولاية ثانية، مقارنة بـ 29 % ممن قالوا إنه يجب أن يترشح.
من بين مجموعة المستجيبين الذين يعتقدون أن بايدن لا ينبغي أن يترشح، قال 45 في المائة إنه لا يجب أن يترشح مرة أخرى لأنه رئيس سيئ ، في حين قال حوالي الثلث إنه كبير في السن وقال ربعهم تقريبًا لأنه "وقت التغيير".
قال مارك بن، المدير المشارك لاستطلاع هارفارد: "قد يرغب الرئيس بايدن في الترشح مرة أخرى لكن الناخبين يقولون" لا "لفكرة ولاية ثانية ، وينقلون المهمة التي يقوم بها كرئيس إن 30 بالمائة فقط من الديمقراطيين سيصوتون له في انتخابات أولية رئاسية ديمقراطية".
يأتي هذا التطور مع استمرار معاناة بايدن من معدلات الموافقة المنخفضة، حيث وجد استطلاع أن الرئيس يتمتع بموافقة عامة بنسبة 38 في المائة، حيث منحه المشاركون درجات منخفضة في التعامل مع التضخم (28 في المائة) ، والاقتصاد (32 في المائة) ، والوظائف (43 في المائة) وكورونا (50 بالمائة) ، من بين أمور أخرى.
في الوقت نفسه يستعد الديمقراطيون بالفعل للخسائر في نوفمبر المقبل ، بالنظر إلى أرقام الموافقة المنخفضة لبايدن والسابقة التاريخية المتمثلة في أن حزب الرئيس في فترة ولايته الأولى يعاني عمومًا من خسائر في انتخابات التجديد النصفي.
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