اليوم السابع: "الجمهورية الجديدة.. 9 سنوات من تنمية مصادر الطاقة وموارد المياه"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "الجمهورية الجديدة.. 9 سنوات من تنمية مصادر الطاقة وموارد المياه".. وفيه: جهود الدولة غير مسبوقة فى تنمية قطاعات الكهرباء والبترول والرى خلال السنوات الماضية.. و«التخطيط»: 886 مليار جنيه استثمارات الدولة فى قطاع الكهرباء و437 مليارا لقطاع البترول و194 مليار جنيه لقطاع الموارد المائية، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ الرئيس السيسى ينتصر للرأى العام ويوجه بتعديلات فى طريق الساحل الشمالى.. الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ويوجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين والخبراء الفنيين لبحث شكاوى وملاحظات المواطنين حول طريق الساحل.

ـ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى: التشكيل عبر عن أطياف المجتمع ومهمتنا ثقيلة.. ودراسة تؤكد: الفرصة متاحة لكل القوى السياسية للعب دور حقيقى بالحوار.

ـ رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد محمد صلاح.

ـ فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم اليوم.. 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال.. و14 ألفا و813 معلم فصل استمرار التقديم حتى 24 يوليو.. والمسابقة لكل محافظة على حدة.



